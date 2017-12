„Zeche müssen die Pendler zahlen“

GIESSEN Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ kritisiert die für 750 000 Euro vorgesehene Veräußerung des Pendlerparkhauses in der Gießener Lahnstraße an die Firma Conti-Park.

Dies sei ein völlig unüberlegter Vorgang. Das neuere Parkhaus hinter der Alten Post erfahre seit Jahren deutliche Preiserhöhungen von ursprünglich zwei auf heute fünf Euro je Tag und die Monatskarte in dem Conti-Parkhaus koste 70 Euro anstelle der Jahreskarte im städtischen Parkhaus von 350 Euro. „Die Zeche, dass das Parkhaus nun für wenig Geld abgegeben werde, müssen die Pendler zahlen, die jeden Tag zum Arbeitsplatz ins Rhein-Main-Gebiet reisen müssen und dadurch ohnehin schon große Aufwendungen zu tragen hätten“, so der Verband weiter. Wenn man das Defizit von 200 000 bis 300 000 Euro jährlich nicht tragen wolle, hätte man zumindest mit dem Betreiber vertragliche Vereinbarungen treffen müssen, was zum Beispiel die Preise für die Jahreskarten anbetrifft. „Für den Spottpreis von 750 000 Euro wird sich die rein nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten agierende Firma Conti-Park nicht mehr in die Karten schauen lassen“, schreibt „Pro Bahn“ weiter. Massive Preiserhöhungen würden die Folge sein.

Pro Bahn fordert, dass die Kosten für Zeitkarten in dem Parkhaus bei einem Eigentumsübertrag festgeschrieben werden und der Stadt und allen Aufgabenträgern ein dauerhaftes Mitwirkungsrecht im Sinne der Fahrgäste verbleibe.

Das von der Stadt betriebene Parkhaus, das 450 Stellplätze hat, wurde 1993 für damals rund 25 Millionen Mark errichtet. Ursprünglich sollte es neun Millionen Mark kosten. 2010 wurde der Komplex für 1,8 Millionen Euro saniert. (tt/ga)