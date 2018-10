15-Jähriger fährt auf Polizisten zu

RABENAU-KESSELBACH Gleich wegen mehrerer Delikte ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen aus Allendorf. Der Verdächtige war offenbar nach einer Geschwindigkeitsmessung geflüchtet, die am Donnerstag um 19.40 Uhr in der Londorfer Straße in Kesselbach stattfand. Er wurde jedoch wenig später festgenommen.