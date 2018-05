1595 fordern „Free Patrick“

Freunde und Angehörige des in der Türkei inhaftierten Gießeners setzen sich weiterhin für Patrick K. ein. Mittlerweile haben fast 1600 Menschen eine Online-Petition unterzeichnet, mit der die deutschen Behörden aufgefordert werden sollen, sich für die Freilassung des Mannes einzusetzen.

Der Gießener sitzt seit März unter Terrorverdacht in der Türkei im Gefängnis. Er bestreitet die Vorwürfe nach Angaben seiner Familie. Es sei eine schwierige Situation für ihren Sohn, sagte die Mutter der Deutschen Presse-Agentur. Er sei wie isoliert, da er die Sprache nicht spreche. „Er hat keine Kontakte, kennt ja auch niemanden. Es ist sehr schwierig für ihn.“ Der 52-Jährigen zufolge ist gegen ihren Sohn mittlerweile Anklage erhoben worden, ein Termin für eine Gerichtsverhandlung stehe aber noch nicht fest. Sie hoffe jeden Tag, dass der 29-Jährige anrufe. Es habe bisher nur zwei kurze Telefonate gegeben.

Der Gießener war Berichten zufolge Mitte März im türkisch-syrischen Grenzgebiet unter Terrorverdacht festgenommen worden.

Die Familie sagt, Patrick K. sei zum Wandern in der Region gewesen

Er habe sich, so der in türkischen Medien beschriebene Vorwurf, der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen wollen. Die Familie sagt dagegen, Patrick K. sei zum Wandern in der Region gewesen und um Angehörige von Freunden zu besuchen. „Mein Sohn hat noch nie irgendetwas zu tun gehabt mit solchen Organisationen“, sagte die Mutter. Das Auswärtige Amt nennt keine Details zu dem Fall.

Die Familie setzt sich derzeit dafür ein, dass der junge Mann einen neuen Anwalt bekommt. Zu dem bisherigen Pflichtverteidiger habe man „absolut kein Vertrauen“.

Unter dem Motto „Free Patrick“ – in Anlehnung an „Free Deniz“ im Fall des Journalisten Deniz Yücel, der fast ein Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft saß – läuft die im April gestartete Unterschriftensammlung für die Online-Petition, die sich an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) richtet, weiter. (lhe/ret)