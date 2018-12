16-Jährige sexuell belästigt

Die Jugendliche hatte sich nach Polizeiermittlungen am Bahnhofsvorplatz befunden, als sie das erste Mal von dem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Er folgte ihr dann in den Linienbus und drängte sie auf die Rücksitzbank. Während der Fahrt berührte er sie mehrfach unsittlich und küsste sie. An der Haltestelle Schiffenberger Weg stieg sie aus und flüchtete in ein nahegelegenes Fitnessstudio. Laut Polizei folgte ihr der Mann offenbar bis vor den Eingang.

Ermittlungen, die nach der Anzeigenerstattung eingeleitet wurden, führten dann zügig zu dem Verdächtigen. Es soll sich um einen 25-jährigen Asylbewerber aus Wetzlar handeln. Die Kripo sucht dringend Zeugen, die am Sonntagmittag am Bahnhofsvorplatz bzw. in dem Bus der Linie 10 etwas von der Tat mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555. (red)