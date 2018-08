18-Jährige wird im Bus sexuell bedrängt

Dieser Vorfall hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Buslinie 1 im Bereich der Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Rödgen abgespielt. Die 18-jährige Gießenerin hatte sich dann in ihrer Not an den Busfahrer gewandt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten sehr wahrscheinlich mehrere Businsassen alles mitbekommen und der 18-Jährigen nicht geholfen.

Der Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er soll einen dunklen Teint haben. Auffällig an ihm soll eine rote Trainingsjacke mit zwei weißen Längsstreifen im vorderen Bereich sein. Er soll eine große Nase haben und einen Rucksack mitgeführt haben. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Nummer (0641) 7006-3555. (red)