18 Jahre nach der Tat: Festnahme im Mordfall Johanna Bohnacker

GIESSEN/RANSTADT/ALSFELD Mehr als 18 Jahre nach dem Mord an der damals achtjährigen Johanna Bohnacker aus Ranstadt in der Wetterau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Gießen am Mittwochabend mit, dass in Friedrichdorf (Hochtaunuskreis) ein 41 Jahre alter Mann von der Kriminalpolizei in Gießen festgenommen wurde. Der vorbestrafte Beschuldigte sei am frühen Abend dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Gießen vorgeführt worden. Es erging Haftbefehl wegen Mordes und besonders schwerer sexueller Nötigung.

Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht, die damals achtjährige Johanna Bohnacker am Nachmittag des 2. September 1999 im Bereich eines in Ranstadt-Bobenhausen gelegenen Radweges gewaltsam in sein Fahrzeug - einen "VW Jetta" - gebracht und sich im Folgendem an dem Mädchen sexuell vergangen zu haben. Anschließend soll er das Kind getötet und den Leichnam in einem Waldstück in der Gemarkung Alsfeld-Lingelbach abgelegt haben, wo die sterblichen Überreste am 1. April 2000 gefunden wurden.

Im Rahmen der Haftvorführung räumte der Beschuldigte den überwiegenden Teil des Tatvorwurfs ein. Die genauen Hintergründe der Festnahme sowie die aktuellen Ermittlungsergebnisse sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden. (dpa/red)