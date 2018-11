19-jähriger Porschefahrer muss zahlen und laufen

Von Jochen Lamberts

GIESSEN Am 2. März dieses Jahres war ein 19-jähriger Porschefahrer in der Gießener Innenstadt mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast geprallt. Ein zwölfjähriger Passant wurde an beiden Beinen verletzt. Der Jugendrichter verurteilte den Unfallfahrer am Donnerstag zu einer Geldstrafe und Fahrverbot.