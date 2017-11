24 Menschen nach Reizgasattacke leicht verletzt

ALLENDORF/LUMDA Nachdem bei einer Reizgasattacke am Mittwochabend in Allendorf 24 Menschen leicht verletzt worden sind, ermittelt die Polizei in Grünberg wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Vorfall hat sich laut Polizei im Bürgerhaus in der Bahnhofstraße in Allendorf/Lumda zugetragen. Gegen 21 Uhr hielten sich etwa 200 bis 300 Personen in der voll besetzten Stadtschänke auf, als einige der Gäste über die für Pfefferspray typischen Symptome von gereizten Atemwegen und Schleimhäuten klagten. Offenbar hatten ein oder mehrere Täter eine unbekannte Menge an Pfefferspray in dem großen Saal versprüht.

Die Gäste verließen danach die Räumlichkeiten. Insgesamt 24 Besucher wurden leicht verletzt. Die Betroffenen wurden noch in Allendorf ärztlich versorgt und mussten in keine Kliniken gebracht werden.

Nachdem die Polizei in Grünberg zunächst eine versehentliche Auslösung oder einen defekten Spraybehälter nicht ausgeschlossen hatte, leitete sie mittlerweile ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen Streit oder ein Vorkommnis, das der Tat vorausgegangen sein könnte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer (06401) 91430 entgegen. (red)