25-jährige Frau vergewaltigt - mutmaßlicher Täter verhaftet

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige offenbar am Dienstag gegen 3 Uhr das Zimmer der jungen Frau aus Somalia aufgesucht und sie unmittelbar danach bedrängt, bedroht und Gewalt gegen sie ausgeübt.

Dabei soll es zur sexuellen Nötigung und Vergewaltigung gekommen sein. Nach der Tat verließ der Verdächtige das Zimmer. Die 25-Jährige verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst. Der Beschuldigte konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl

Bei dem 29-Jährigen, der angibt, aus Syrien zu stammen, wurde am frühen Dienstagmorgen eine Blutentnahme durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt.

Der Verdächtige soll am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht in Gießen vorgeführt werden. Das 25-Jährige Opfer wurde bei dem Angriff verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (sch)