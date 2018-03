3,37 Promille: Polizei stoppt Autofahrerin

Die 56-Jährige war am Mittwochnachmittag an der A 485, Ausfahrt Licher Straße, mit ihrem Auto in eine Polizeikontrolle geraten.

Bei der Überprüfung durch die Beamten ergab sich der eindeutige Verdacht, dass die Frau zu tief ins Glas geschaut hatte. Bei dem Einsatz des Atemgerätes zeigte das Display einen Wert von 3,37 Promille an.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0641) 7006 3755. (red)