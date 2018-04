34-Jähriger entblättert sich in Buchladen

Der Mann hätte sich schon eine ganze Weile auffällig in ihrer Nähe aufgehalten, sagte die amerikanische Studentin später der Bundespolizei. Zunächst meldete die Frau den Vorfall den Bahnmitarbeitern am Servicepoint in der Bahnhofshalle. Danach erstattete die 24-Jährige, zusammen mit einem Zeugen, Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen trafen den Tatverdächtigen, einen 34-Jährigen aus Linden, noch im Bahnhof an, nahmen ihn fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. (red)