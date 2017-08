35-Jähriger sticht mit Messer auf Landsmann ein

Der 35-Jährige war am frühen Samstagmorgen in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße durch eine Polizeistreife festgenommen worden. Offenbar hatte er gegen 1.50 Uhr in einem Zimmer der Erstaufnahmeeinrichtung nach einem Streit versucht, mit einem Messer seinen 31-jährigen Zimmergenossen zu töten. Jener ist ebenfalls Asylbewerber algerischer Herkunft und erlitt bei dem Messerangriff Schnittverletzungen an den Händen.

Der Verletzte konnte aus dem Zimmer flüchten und verständigte den Sicherheitsdienst. Wenig später nahm die Polizei den Verdächtigen fest. Bei der Festnahme und den anschließenden Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand und musste zunächst in eine Klinik eingewiesen werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555. (red)