66-Jähriger aus dem Kreis Gießen soll mehrere Tankstellen überfallen haben

Am vergangenen Montagabend (26. November) kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Siemensstraße in Großen-Linden zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein etwa 1,90 Meter großer Mann hatte einen Angestellten einer Tankstelle nach Geschäftsende mit einer Schusswaffe bedroht und vergeblich Bargeld gefordert. Nach dem missglückten Versuch flüchtete der Täter in einem Pkw.

Erste Fahndungsmaßnahmen blieben laut der Polizei zunächst ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Ordnungshüter dann aber Parallelen zu weiteren Tankstellen-Überfällen am 19. Juni in der Frankfurter Straße in Linden und am 25. Oktober in der Frankfurter Straße in Gießen fest. In beiden Fällen soll der Täter jeweils Angestellte von Tankstellen nach Geschäftsende mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben.

Am Dienstag durchsuchten Polizisten dann die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei fanden die Kriminalbeamten mehrere Beweismittel, darunter auch eine Schusswaffe.

Der 66-Jährige wurde daraufhin festgenommen. In einer Vernehmung räumte er laut Polizei die drei ihm vorgeworfenen Taten ein. Er muss sich nun wegen räuberischer Erpressung vor dem Gießener Landgericht verantworten. (red)