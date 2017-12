Ärztin überreicht Petition: Änderungen im Abtreibungsrecht

Die Ärztin Kristina Hänel steht vor dem Amtsgericht in Gießen. Foto: Boris Roessler/Archiv

Die Ärztin Kristina Hänel steht vor dem Amtsgericht in Gießen. Foto: Boris Roessler/Archiv

Berlin/Gießen (dpa/lhe) - Die Gießener Ärztin Kristina Hänel hat eine Petition mit mehr als 150 000 Unterstützern für Änderungen im Abtreibungsrecht an Bundestagsabgeordnete überreicht. Die vor kurzem wegen unerlaubter Werbung für Abtreibungen verurteilte Medizinerin setzt sich dafür ein, dass Frauen ein stärkeres Informationsrecht beim Thema Abtreibung bekommen. Nun sei die Politik gefordert, sagte Hänel am Dienstag in Berlin nach der Übergabe der Petition.