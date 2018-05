Angeklagter räumt nur Entführung von Johanna ein

Auch zu einem sexuellen Missbrauch soll es nicht gekommen sein. Widersprüche in seiner Aussage, auf die das Gericht ihn hinwies, erklärte der Angeklagte mit seinem damaligen Drogenkonsum sowie Erinnerungslücken nach den vielen Jahren seit der Tat. Der Mann soll im September 1999 die damals achtjährige Johanna aus Ranstadt in der Wetterau in sein Auto gezerrt, missbraucht und ermordet haben.(dpa/lhe)