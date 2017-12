Angeklagter soll Kinder in 600 Fällen sexuell missbraucht haben

Es ist nicht das erste Mal, dass der türkischstämmige Mann wegen dieser Vorwürfe auf der Anklagebank sitzt. Im April 2016 war er bereits zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt worden. Wegen eines formalen Verfahrensfehlers hob der Bundesgerichtshof (BGH) diese Entscheidung jedoch auf, sodass der Prozess jetzt vollständig neu aufgerollt werden muss.

Das Gericht, das ursprünglich in diesem Fall entschieden hatte, habe die Vorschriften über den Ausschluss der Öffentlichkeit verletzt, so die Begründung des BGH. Um die Opfer zu schützen, hatte tatsächlich ein Großteil des Prozesses hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Als Fotos gezeigt wurden, die - vor dem Hintergrund des Opferschutzes - unbedenklich waren, hätten die Türen allerdings wieder geöffnet werden müssen.

Laut Anklage soll der 45-Jährige über einen Zeitraum von sieben Jahren, nämlich zwischen 2004 und 2011, die Tochter eines Bekannten und später auch die eigene Nichte sexuell missbraucht haben. Der Gießener soll das Vertrauen des damals siebenjährigen Mädchens erschlichen haben, indem er sie zunächst regelmäßig zu Freizeitbeschäftigungen einlud, mit ihm spielte und Rad fuhr. Später soll der Mann sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen und ihr pornografische Filme gezeigt haben. Bis Oktober 2011 soll es laut Anklage immer wieder zu Übergriffen gekommen sein: im Zimmer des Angeklagten in der elterlichen Wohnung, im Keller, auf dem Dachboden, in einem Maisfeld. In dieser Zeit soll der Mann auch im Beisein seiner Nichte sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen und sie zum Mitmachen gezwungen haben.

Der Angeklagte sagte am ersten Prozesstag aus, dass er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, jedoch nicht, wie vom Vorsitzenden Richter eigentlich vorgesehen, bereits am nächsten Verhandlungstag. "85 Prozent der Anklage ist erfunden", sagte der 45-Jährige. Er könne dies auch anhand der Widersprüche in den Akten beweisen, habe aber bisher nicht genügend Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. Der Richter hat ihm dazu jetzt zwei Wochen Zeit gegeben. Bis dahin sollen Zeugen vernommen werden.



Im ersten Prozess hatte der 45-Jährige gesagt, das Kind "von ganzem Herzen" geliebt zu haben. "Ich habe ihre Familie entehrt. Bei uns in der Türkei und in unserer Tradition ist es in einem solchen Fall eine Frage der Ehre, diese wiederherzustellen. Und dies kann man tun, indem man um die Hand anhält", so der Angeklagte damals. Außerdem gab er an, unter Depressionen gelitten zu haben. Ein psychiatrisches Gutachten bescheinigte ihm jedoch volle Schuldfähigkeit, er sei in keiner Weise in seiner Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen. "Wie kann ein familiäres Umfeld so eine Beziehung über so einen langen Zeitraum überhaupt zulassen, ohne dass man anfängt, Fragen zu stellen?", äußerte damals der Richter sein Entsetzen und verurteilte den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 108 und schweren sexuellen Missbrauchs in 346 Fällen zu elf Jahren Haft.

Sollten die Darlegungen des Angeklagten in starkem Widerspruch zu seinen Aussagen im ersten Prozess stehen, werde er seinen Richterkollegen und den damaligen Staatsanwalt als Zeugen laden, so der Vorsitzende Richter. Das Urteil wird Anfang Januar erwartet. (ga/atm)