Auto stand in Flammen: Parkhaus des Klinikums gesperrt

GIESSEN Zwei Passanten haben am Freitag um15 Uhr in einem Gießener Parkhaus ein brennendes Fahrzeug entdeckt und vergebens versucht, das Feuer mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Als die Feuerwehr im Parkhaus Gaffkystraße des Uni-Klinikums ankam, stand auf der Parkebene 3 ein schwarzer Renault Megane lichterloh in Flammen.