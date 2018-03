Autorennen ging Unfall voran

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden die Wohnungen der 18 und 21 Jahre alten Autofahrer durchsucht und deren Mobiltelefone sichergestellt. Auch die Fahrzeug-Wracks wurden beschlagnahmt und sollen von einem Sachverständigen untersucht werden. Die mutmaßlichen Raser äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Wann die Ergebnisse der Gutachten vorliegen, ist noch unklar.

Bei dem Unfall am Freitag war ein Zwölfjähriger verletzt worden. Die beiden Männer sollen mit stark motorisierten Autos durch die Innenstadt gerast sein. An einer Ampel stießen sie zusammen, ein Wagen erfasste das Kind, das am Straßenrand stand. Die beiden Fahrer hingegen blieben laut Polizei unverletzt. (dpa)