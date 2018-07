BMW-Fahrer stirbt auf der A 5

Der Pkw-Fahrer war am Donnerstag um 19.30 Uhr mit seinem BMW vom Autobahndreieck Reiskirchen kommend in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach einem Überholmanöver verließ er die A 5 an der Anschlussstelle Reiskirchen. In der Rechtskurve der Ausfahrt verlor er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und schleuderte über den die Aus- und Auffahrt trennenden Grünstreifen in das angrenzende Buschwerk.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Es entstand ein Schaden von 37.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Gießen beauftragte einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Der Anschluss Reiskirchen war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis 23 Uhr gesperrt. (red)