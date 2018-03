Bewaffnete Räuber überfallen Postfiliale und Getränkemarkt

Die erste Tat spielte sich laut Polizei gegen 17.40 Uhr in einer Postfiliale in der Rabenauer Straße in Wieseck ab. Der Räuber bedrohte eine 49-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe, ließ sich einige Hundert Euro in bar aushändigen und verschwand danach zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Schule.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er soll helle Haut haben und neben einem dunklen Kapuzenpulli eine dunkelblaue Daunenjacke, eine graue Jogginghose sowie schwarzweiße Turnschuhe getragen haben.

Wenige Stunden nach der ersten Tat wird ein Getränkemarkt überfallen

Ebenfalls mehrere Hundert Euro hoch war die Beute des Räubers, der nur wenige Stunden später einen Getränkemarkt in der Grünberger Straße überfiel.

Der Unbekannte hatte den Markt gegen 21.15 Uhr betreten und zunächst zwei Kunden dazu aufgefordert, den Laden zu verlassen. Anschließend bedrohte er einen 21-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Täter bediente sich aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut Polizei hatte ein bislang unbekannter Zeuge dem Angestellten noch mitgeteilt, dass vor dem Markt möglicherweise eine weitere Person "Schmiere" gestanden habe.

Der Getränkemarkt-Räuber soll etwa 1,70 Meter groß sein und eine dunkle Hautfarbe haben. Er sprach fließend Deutsch (ohne Akzent) und soll dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise gehen in beiden Fällen an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555. (red)