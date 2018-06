Bewaffneter überfällt Tankstelle

Der Maskierte trat laut Polizeibericht gegen 0.15 Uhr mit einer Pistole an den Nachtschalter der Aral Tankstelle in der Gießener Straße in Lich heran und forderte von einer Mitarbeiterin Bares.

Die junge Frau habe daraufhin eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Schublade des Schalters gesteckt. Der Räuber steckte die Beute ein und lief anschließend in Richtung Innenstadt davon.

Der Täter war nach Einschätzung des Opfers etwa 20 Jahre alt und insgesamt dunkel gekleidet. Sein schwarzer Kapuzenpullover hatte eine weiße Aufschrift. Zur Vermummung hatte er sich eine schwarze Sturmhaube übergezogen. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall um kurz nach Mitternacht Mittwochfrüh in der Gießener Straße beobachtet?

- Wem ist der Täter vor der Tat oder später auf der Flucht in Lich aufgefallen?

- Wer kann sonst Angaben zu dem Räuber machen?

Hinweise gehen an die Kripo Gießen unter der Nummer (0641) 7006-2555. (red)