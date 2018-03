Brand in Küche: 62-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Im Gießener Falkweg brach am Montagmorgen ein Feuer in einer Küche aus. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. (Foto: Schäfer)

GIESSEN Ein 62-Jähriger ist bei einem Brand in Gießen am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer brach in einer Küche im zweiten Stockwerk aus.