Einbrecher stehlen Wurst und Wein

Gießen (red). Unbekannte Täter sind am Montag in ein Mehrfamilienhaus in der Alicenstraße in Gießen eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bisher unbekanntem Weg in das Haus und drückten gewaltsam eine Kellertür auf.



Aus dem Raum stahlen sie fünf Liter Wein und 20 Mettwürste. Mit der Beute im Wert von 170 Euro suchten sie dann das Weite. An der Tür blieb ein geringer Schaden zurück.

Copyright © mittelhessen.de 2014