Einbruchserie aufgeklärt: Auswahl wie im Baumarkt

Inzwischen sitzt der Butzbacher in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn und drei weitere Mittäter laufen derzeit noch. Geprüft wird auch, ob auch Einbrüche in den Nachbarlandkreisen Gießen und Lahn-Dill-Kreis auf das Konto des Mannes gehen könnten. Eine ungewöhnliche Häufung von gleich sieben Einbrüchen in Vereinsheime in der Wetterau verzeichnete die Polizei Mitte Februar. Auf Elektrogeräte und Lebensmittel hatten es die Täter abgesehen. Beute im Wert von rund 13 000 Euro machten sie.

Der Polizei kam schnell ein Verdacht, um wen es sich bei dem Täter handeln könnte. Aus vorangegangenen Ermittlungen war ihr der nun festgenommene 28-Jährige im Gedächtnis geblieben. Ein Durchsuchungsbeschluss brachte die Ermittler weiter. Sowohl in der Wohnung des Butzbachers, als auch in seinem Auto und einem von ihm genutzten Kleingarten fand sich Diebesgut.

Von Beamern über Verstärker bis hin zu Lautsprechern: 85 Gegenstände hat die Polizei sichergestellt

Rund 85 Gegenstände, darunter allerhand Elektroartikel, angefangen bei Beamern über Verstärker und Boxen bis hin zu Laptops, konnten aufgefunden werden. Auch diverse Werkzeuge und Baumaschinen fanden sich bei den Durchsuchungen.

Die gefundenen Gegenstände ließen den Verdacht zu, dass der Butzbacher nicht nur die Einbrüche in die Vereinsheime begangen hatte, sondern auch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Gefundenes Diebesgut in Form von Werkzeugen lassen beispielsweise darauf schließen, dass der Butzbacher in der Nacht zum 21. Februar auch an einem Einbruch in Nidda beteiligt war, bei dem Werkzeuge im Wert von rund 10 000 Euro entwendet wurden. Auch seinen ehemaligen Arbeitgeber, ein Bauunternehmen aus Butzbach, beklaute der 28-Jährige offenbar. Mehrere Werkzeuge aus dem Bestand der Firma konnten bei den Durchsuchungen gefunden werden. Ende März klickten die Handschellen. Die Beamten nahmen den Butzbacher, der vorübergehend untergetaucht war, fest. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Beleg eines Pfandleihhauses, der bei den Durchsuchungen gefunden wurde, brachte die Ermittler auf eine weitere Spur. Auf diesem fand sich der Name eines 34-jährigen Butzbachers, der im Verdacht steht, die Taten des 28-Jährigen unterstützt zu haben, indem er als Hehler Waren aus Einbrüchen bei dem Pfandleihhaus versetzte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte kein Diebesgut aufgefunden werden, die Ermittlungen gegen ihn laufen jedoch wegen einer aufgefundenen kleinen Menge Betäubungsmittel, einer Schreckschusswaffe und Wurfsternen.

Außerdem steht ein 24-jähriger Münzenberger im Verdacht zumindest an einem Einbruch in ein Vereinsheim in Hoch-Weisel beteiligt gewesen zu sein.

Umfangreiche weitere Ermittlungen, darunter die Handyauswertung des Haupttatverdächtigen, ergaben in den vergangenen Tagen Hinweise auf einen 22-jährigen Butzbacher. Bei ihm erfolgte Ende April eine Durchsuchung, bei der weiteres Diebesgut aufgefunden werden konnte. An mindestens acht der 14 Taten scheint er nach derzeitigem Ermittlungsstand beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an. (red)