Explosion in Shisha-Bar: Inhaber verhaftet

POLIZEI 22-Jähriger soll Auftrag zur Tat in Gießen erteilt haben

Ein Trümmerfeld: Wahrscheinlich kam es in der Bar zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion. (Foto: Jachmann/ga)

GIESSEN Nach der schweren Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um den Inhaber der Bar in der Licher Straße, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann den Auftrag für die Tatbegehung erteilt haben, um Gelder aus der Gebäudeversicherung zu erlangen. Zu der Explosion kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Bar und in einem angrenzenden Wohnhaus.

Der aus Reiskirchen stammende Beschuldigte wurde am vergangenen Freitagabend von der Kriminalpolizei verhaftet und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Anstiftung zum versuchten Mord sowie der besonders schweren Brandstiftung.

Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es zudem am Samstagabend, das vermeintliche Fluchtfahrzeug, den Opel-Tigra, am Ortsrand von Hungen sicherzustellen. Nach dem grauen Opel-Vectra, Baujahr 1997, amtliches Kennzeichen ÖHR-NB 860, wird weiter gefahndet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter (0641) 70 06 25 55 entgegen. (hog)