Fernstraßen-Bundesamt: In Gießen entstehen 150 neue ArbeitsplätzeFernstraßen-Bundesamt: In Gießen entstehen 150 neue Arbeitsplätze

Helge Braun (CDU), Kanzleramtsminister und heimischer Bundestagsabgeordneter sieht einen echten Gewinn für die Region: "Mit der Niederlassung des Bundesfernstraßenamtes in Gießen entstehen bei uns vor Ort etwa 150 hochwertige Arbeitsplätze und Gießen als Verwaltungsstandort erfährt eine große Stärkung." Der Hauptsitz des neuen Bundesamtes ist in Leipzig, die weiteren Niederlassungen sind neben Gießen in Hannover und Bonn, sowie einem weiteren noch zu bestimmenden Standort vorgesehen.

Zentrale Lage

Das Fernstraßen-Bundesamt soll in der Konzeption der Bundesregierung für die hoheitlichen Aufgaben der Bundesfernstraßenverwaltung zuständig sein. Erfolgsfaktoren waren Helge Braun zufolge die Justus-Liebig-Universität und die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen, die die in den Planfeststellungsverfahren benötigten Fachkräfte ausbilden. Für Gießen habe außerdem die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit gesprochen. Ihn freue dieser Kabinettsbeschluss, an dem er auch als Mitglied der Bundesregierung mitgewirkt habe besonders: "Wenn man in einer Kabinettsvorlage den Namen der eigenen Heimatstadt mit einer positiven Standortentscheidung dieser Größenordnung verbunden sieht, ist das schon etwas Besonderes. Ich danke Verkehrsminister Andreas Scheuer für diese Stärkung Gießens", erklärte Braun.

Genehmigungsverfahren

Das Fernstraßenbundesamt wird noch in diesem Jahr eingerichtet. Ab 1. Januar 20121 wird der Behörde die Durchführung von Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren im Autobahnbereich obliegen. Zudem wird es das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bei der Wahrnehmung der Bundesaufsicht über die Landesbehörden im Bereich der weiterhin in der Auftragsverwaltung der Länder verbleibenden Bundesstraßen unterstützen. (ga)

Bundesverkehrsministerium zu Neuorganisation der Autobahn-Verwaltung