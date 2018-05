Feuer in Gießen: Mutmaßlicher Brandstifter verhaftet

Zeugen hatten gegen 22 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie Flammen in einer Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße wahrnahmen. Zuvor soll eine Person in der Wohnung, so die Zeugen, randaliert haben. Die Feuerwehr konnte wenig später den Brand in dem dreigeschossigen Haus eindämmen und löschen. Die Mehrzahl der etwa 30 Hausbewohner konnte den Gefahrenbereich selbstständig verlassen. Einige Bewohner mussten später jedoch durch die Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet werden. Fünf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Zeugenbefragungen und Untersuchungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 42-jährigen Beschuldigten, der die Brandlegung bei seiner polizeilichen Vernehmung bereits eingeräumt hat. Nach der Tat flüchtete der 42-Jährige zunächst aus dem Wohnhaus. Er wurde aber wenig später in Gießen festgenommen.

Hintergrund der Tat dürfte laut Polizei und Staatsanwaltschaft eine psychische Erkrankung des Beschuldigten sein. (red)