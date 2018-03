Fliegerbombe in Gießen ist entschärft

Entdeckt wurde die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des früheren US-Depot in der Rödgener Straße. (Foto: Regierungspräsidium Gießen)

GIESSEN Eine 50-Kilo-Fliegerbombe ist in der Nacht auf Donnerstag in Gießen entschärft worden. Bauarbeiter hatten die Bombe am Mittwochnachmittag neben der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge gefunden. Vor der Entschärfung wurden über 500 Anwohner evakuiert.