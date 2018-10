Führerlos durch den Wald: vier Verletzte nach Busunfall 

Die Feuerwehren aus Gießen-Mitte, Klein-Linden, Wieseck und Pohlheim sowie Rettungsdienste aus Gießen, Friedberg und Wetzlar waren mit einem Großaufgebot von Helfern an der Unfallstelle. (Foto: Feuerwehr Gießen)

POHLHEIM Ein mit 36 Fahrgästen besetzter Linienbus ist am Samstagvormittag in Pohlheim führerlos in den Wald gerollt. Er kam erst nach circa 150 Metern zum Stehen. Drei Insassen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.