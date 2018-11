Geisterfahrerin mit  zwei Promille unterwegs

Gegen 1.20 Uhr wurde die Falschfahrerin zum ersten Mal der Polizei gemeldet, als sie in Höhe Langgöns gesehen wurde. Eine Streife der Autobahnpolizei Mittelhessen machte die Autofahrerin durch Blaulicht, Martinshorn und Außenlautsprecher darauf aufmerksam, dass sie in der falschen Richtung unterwegs war. An der Abfahrt Wölfersheim fuhr sie schließlich von der Autobahn 45 auf die Bundesstraße 455 ab.

Nachdem die Streife den schwarzen Golf gestoppt hatte, schlug den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen, als sie die Fahrertür öffneten. Laut Polizei hatte die Gießenerin keine Ahnung, wo sie gerade war. Auch schien sie nicht bemerkt zu haben, in welche Gefahr sie sich und andere zuvor gebracht hatte.

Die Frau musste mit zur Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über zwei Promille.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Gießenerin vom Autobahnkreuz Gießen Süd bis zur Abfahrt Wölfersheim entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der linken Spur unterwegs war. Am schwarzen VW Golf entdeckten die Ermittler Spuren, die von einem leichten Verkehrsunfall stammen könnten. Die Unfallstelle konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden. Sie könnte auf der Autobahn, aber auch außerhalb liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 60 33) 70 43 50 10 mit der Autobahnpolizei in Verbindung zu setzen. (red)