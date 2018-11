Gericht will Urteil in Johanna-Prozess verkünden

Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes bekommen. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag und forderte, den 42-Jährigen wegen dessen Drogenkonsums in einer Entziehungsklinik unterzubringen.

Der Deutsche soll im September 1999 die damals achtjährige Johanna aus Ranstadt (Wetteraukreis) entführt haben, um sie zu missbrauchen. Die Anklage geht davon aus, dass das Kind erstickte. Der Angeklagte räumt die Entführung ein, bestreitet aber einen Missbrauch und Mord. Den Tod des Kindes stellte er zu Beginn des Prozesses als Unfall dar.

Das Gericht befragte an rund 20 Verhandlungstagen Zeugen, Ermittler und Sachverständige. Die Polizei war dem Angeklagten bei Ermittlungen in einem Missbrauchsfall aus dem Jahr 2016 auf die Spur gekommen. Im Oktober 2017 wurde der Mann festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/lhe)