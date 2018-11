Gießen schafft Straßenbeiträge ab

Das Rathaus in Gießen. Foto: Arne Dedert/Archiv

Das Rathaus in Gießen. Foto: Arne Dedert/Archiv

GIESSEN Die Stadt Gießen will von ihren Bürgern künftig keine Straßenbeiträge mehr kassieren. Die Stadtverordnetenversammlung habe am Donnerstagabend dafür gestimmt, die entsprechende Satzung aufzuheben, teilte die mittelhessische Kommune am Freitag mit.