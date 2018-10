Gießener bleibt in der Türkei in U-Haft

Beim Prozessauftakt am Freitag in der südosttürkischen Stadt Sirnak habe der Richter entschieden, die Anschuldigungen seien zu schwer für eine Freilassung, sagte sein Anwalt Hüseyin Bilgi. Der junge Mann war nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der in Syrien aktiven Kurdenmiliz YPG vor, die in der Türkei als Terrororganisation zählt, sowie das „Betreten einer militärischen Sperrzone“. Auf beides zusammen stehen bis zu 20 Jahre Haft. Nach Angaben seiner Familie war K. zum Wandern in der Türkei.

„Wir haben auch einige Forderungen an das Gericht gestellt“, sagte Anwalt Bilgi. Unter anderem müssten einige Personen, die in der Anklageschrift erwähnt werden, unter die Lupe genommen werden. Der nächste Gerichtstermin ist für den 26. Oktober angesetzt. (dpa)