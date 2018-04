Gießener seit Wochen wegen Terrorvorwürfen in der Türkei inhaftiert

Sie sagt: "Er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort." Nach ihren Informationen hat die Staatsanwaltschaft bereits Anklage wegen "Unterstützung einer Terrororganisation" gegen den 29-Jährigen erhoben. Wann der Prozess stattfinden soll, ist noch unklar.

Zehn Minuten, länger durfte das Gespräch nicht dauern. "Es war sehr emotional. Wir haben beide geweint", berichtet Claudia S. nach dem Telefonat dem Anzeiger, erleichtert, dass das Gespräch nach Wochen der Unklarheit endlich zustande gekommen ist. "Ich war so froh, seine Stimme zu hören." Patrick gehe es "den Umständen entsprechend", er sei verzweifelt und wolle endlich nach Hause. "Er sitzt 24 Stunden am Tag in dieser Zelle, ohne Fernseher oder andere Beschäftigungsmöglichkeiten."

Patrick K. war am 14. März von türkischen Sicherheitskräften in einem militärischen Sperrgebiet bei Silopi nahe der türkisch-syrisch-irakischen Grenze festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, dass er die Grenze nach Syrien überqueren wollte, um sich dort der kurdischen YPG anzuschließen. Die Türkei sieht die YPG wegen ihrer Verbindungen zur PKK als Terrororganisation.

"Das hat er alles nie gesagt."

Wenige Wochen nach der Festnahme hatte die staatliche türkische Nachrichtenagentur berichtet, der Deutsche habe im Verhör gestanden, versucht zu haben, sich der YPG in Syrien anzuschließen. Zudem habe er ausgesagt, vier Jahre bei der Bundeswehr gedient zu haben. Auch soll digitales Material, das Verbindungen zur YPG belegen soll, sichergestellt worden sein. Alles unwahr, sagt Claudia S. "Das hat er alles nie gesagt."

Patrick habe nie gedient und sich auch beim Verhör nicht selbst belastet. "Er hat mir gesagt, dass er ein Camp oder ein Sperrgebiet betreten hat, wovon er nichts wusste, und daraufhin ist er festgenommen worden." Bei dem digitalen Material handle es sich um Bilder auf seinem Handy und Posts in den Sozialen Medien, "wie sie jeder auf dem Handy" habe, so Claudia S. "Wir müssen jetzt beweisen, dass mein Sohn unschuldig ist, aber ich weiß nicht wie."

In die Türkei gereist, um zu wandern

Nach Aussagen von Patricks Freunden sei der Gießener in die Türkei gereist, um dort zu wandern und die Großeltern von kurdischen Freunden zu besuchen. Am Tag seiner Verhaftung habe Patrick seine Freunde völlig aufgelöst aus Nusaybin angerufen, da er ausgeraubt worden sei. Noch am selben Abend soll er türkischen Medienberichten zufolge 120 Kilometer von seinem letzten bekannten Standort entfernt festgenommen worden sein. Wie er ohne Geld dorthin kam, ist ein Rätsel.

Freunde von Patrick haben nun ein Spendenkonto eingerichtet, um seiner Mutter und seinem älteren Bruder eine Reise in die Türkei finanzieren zu können. Außerdem bemüht sich die Familie gemeinsam mit der Botschaft um einen neuen Anwalt für Patrick, da sie den Pflichtverteidiger nicht für vertrauenswürdig hält. Seit wenigen Tagen läuft zudem eine Online-Petition für die Freilassung des Gießeners, initiiert von seinen Freunden.

"Für unsere Familie ist es gerade sehr schwer", sagt Claudia S. "Ich versuche deswegen, meinen jüngsten Sohn vor der Öffentlichkeit zu schützen." Voraussichtlich am kommenden Wochenende darf Claudia S. wieder mit ihrem Sohn sprechen. Für sie ist das wenigstens ein kleiner Trost. (ga)