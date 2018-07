Von Malte Glotz

Golden, aber kein wenig alt

VERGNÜGEN Fans von Oldtimern treffen in Wettenberg auf ausgelassene Gastgeber

WETTENBERG-Krofdorf-Gleiberg Wenn in einem Sommer ohne Regen das Wasser ausgerechnet während der Golden Oldies vom Himmel fällt, wäre das Grund für ein Lamento. Nicht so am Samstag: Die Abkühlung war „heiß“ ersehnt und beflügelte die Stimmung noch.

