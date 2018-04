Großeinsatz: Mann schießt mit Leuchtmunition

POLIZEI 58-Jähriger sorgt in Gießen für Aufsehen

GIESSEN Einen großen Polizeieinsatz hat ein 58-Jähriger am Montag in der Gießener Innenstadt ausgelöst. Der Mann schoss offenbar in der Grünberger Straße mit Leuchtmunition auf Pappschilder.

