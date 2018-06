Großeinsatz vor Juweliergeschäft in Gießen

Nach einem versuchten Raubüberfall auf den Juwelier Goldmann im Seltersweg hat die Polizei noch im Geschäft vier Tatverdächtige festnehmen können. Wie der Inhaber gegenüber dem Anzeiger berichtete, befand er sich vor seinem Geschäft auf der Straße, als er plötzlich aus dem Gebäude heraus seine Schwester schreien hörte. Daraufhin stürmte er in das Geschäft und sah, wie ein Mann mit der Waffe auf seine Schwester zielte. Er sei auf den Täter losgegangen und habe ihn zunächst überwältigen können. Da seine Schwester ihm beim Verlassen des Geschäfts noch zurief, dass sich sonst keine weiteren Kunden im Laden befänden, auch nicht in den Geschäftsräumen im ersten Stock, hielt er die Tür zu. In diesem Augenblick sah er, wie im Innenraum drei weitere bewaffnete Männer die Treppe herunterkamen. Mithilfe weiterer Passanten konnte er die Tür solange zuhalten, bis die Polizei eintraf. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (jl/GA)