Helge Braun soll Bundeskanzleramt leiten

Zuvor wurde er als möglicher Minister für Bildung und Forschung genannt.

Braun war bei der Bundestagswahl 2017 als Spitzenkandidat für die hessische CDU angetreten. Seit 2013 ist er Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, unter anderem zuständig für die Beziehungen zwischen Bund und Ländern. (eng)

hat gerade den #Koalitionsvertrag unterschrieben. In den Zukunfthemen Bildung, Forschung, Digitalisierung steht echt Großes drin. Also: Uns an den Taten messen!