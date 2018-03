Ist ein 17-Jähriger der gesuchte Serienräuber?

Am Freitagabend, 2. März, gelang es einer Zivilstreife der Kriminalpolizei den 17-jährigen Gießener festzunehmen, als dieser gerade im Begriff war, eine Apotheke in der Gießener Straße in Wieseck zu überfallen. Der junge Mann führte eine Soft-Air-Pistole bei sich, die sichergestellt werden konnte.

Aufgrund seiner auffälligen Kleidung und der verwendeten Waffe, konnte zudem ein dringender Tatverdacht hinsichtlich eines bereits am Mittwoch, 28. Februar, in der Rabenauer Straße begangenen Raubüberfalls begründet werden.

Polizei sucht Zeugen

Nach der Festnahme wurde zudem die Wohnung des 17-Jährigen durchsucht. Die sichergestellten Beweismittel werden derzeit noch ausgewertet.

Der Jugendliche wurde am vergangenen Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Das zuständige Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung sowie schwerer räuberischer Erpressung.

Seit Anfang Dezember war es in Gießen und in Wieseck zu mehreren Raubtaten gekommen. Die mit dem Fall befassten Beamten prüfen derzeit, ob der 17- Jährige auch für diese Straftaten in Frage kommt.

Zeugen, die Hinweise zu den Raubtaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen, (0641) 7006 2555, entgegen. (hog)