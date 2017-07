Kapuzenmann überfällt Tankstelle

GIESSEN Um 0.10 Uhr in der Nacht zu Freitag hat ein Mann eine Tankstelle in Gießen überfallen. Er betrat das Gebäude in der Grünberger Straße und bedrohte die Angestellte, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in der Tankstelle aufhielt. Der Unbekannte forderte Geld.