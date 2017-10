Kreis Gießen sagt gelbem Sack Ade

Der Startschuss für die gelbe Tonne fällt am 1. Januar, Bürgermeister, Kreis und Abfuhrunternehmen haben sich abgestimmt. (Foto: Landkreis)

Gießen Der gelbe Sack hat im Landkreis Gießen ab dem 1. Januar 2018 ausgedient. Flächendeckend kommt der Verpackungsmüll dann in die gelbe Tonne. Abgeholt werden die Tonnen alle 14 Tage.

„Wir haben damit eine gute und vernünftige Regelung für alle Bürger des Landkreises gefunden“, sagte Bürgermeister Peter Gefeller als Sprecher der Bürgermeister. Sorgen der Bürger hinsichtlich der Qualität und der Versorgung mit gelben Säcken hätten damit ein Ende.

Gefeller dankte den Bürgermeisterkollegen für die kurzfristige Abstimmung, damit die Umstellung schon im nächsten Jahr erfolgen kann. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis zur Organisation der Abfuhr habe sehr gut geklappt.

Hintergrund ist das neue Verpackungsgesetz, das aber erst 2019 in Kraft tritt. Dann können die Kommunen selbst bestimmen, ob sie in Tonnen oder in Säcken sammeln und wie häufig die Abholung erfolgt. „Wir wollten die Wünsche der Bevölkerung aber schon jetzt umsetzen“, sagt der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock.

Gießens Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich begrüßt die Umstellung, würde sich innerstädtisch aber eine wöchentliche Abholung wünschen. Sie ist jedoch zuversichtlich: „Sollte es Probleme bezüglich der Menge oder des Platzes geben, werden alle Beteiligten kurzfristige Lösungen finden.“

Strichcode und Chip sind in Planung

Laut Siegfried Rehberger, Geschäftsführer von Remondis, werden aktuell die Tonnen bestellt und die Verteilung geplant. „Der Roll-Out erfolgt kurzfristig, bis Ende des Jahres sind alle Tonnen verteilt.“ Wer bereits eine Tonne hat, könne diese behalten. Für alle anderen Haushalte gebe es 120- und 240-Liter-Gefäße. Als Richtwert gelten 40 Liter pro Einwohner und Abfuhr. Die gelben Säcke, die noch im Umlauf sind, würden weiterhin bei der Einsammlung mitgenommen.

Bei Großwohneinheiten und Gewerbebetrieben kommen 1100-Liter-Gefäße zum Einsatz. Geplant ist die Kennzeichnung der Tonnen mit Strichcode und Chip, „gegebenenfalls erfolgt die Ausstattung erst in einem zweiten Schritt, weil die Zeitspanne bis Jahresende sehr kurz ist“, so Rehberger. (red)