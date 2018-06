Lach doch mal!

Gießen (tna). Lautes Gelächter hallte am Sonntagmittag durch die Gießener Einkaufsmeile Seltersweg. Der Auslöser waren rund 50 Personen, die sich am Kugelbrunnen getroffen hatten, um am Weltlachtag für den Weltfrieden zu lachen.

