Im Laderaum des Lieferwagens entdeckten die Polizisten nicht nur mehrere leere Kunststoff-Fässer, die in loser Schüttung dort herumlagen. Im hinteren Bereich befanden sich zudem Pappkartons mit verbrauchten Lithiumbatterien, die ebenfalls ungesichert waren. Überall auf dem Boden und in sämtlichen Ritzen und Öffnungen standen einzelne größtenteils beschädigte Lithiumbatterien, heißt es im Polizeibericht. „Wie sich herausstellte, fuhr der Fahrer im Auftrag seiner Firma Verbrauchermärkte und Firmen an und tauschte dann volle Sammelbehälter für Lithiumbatterien gegen Leergut aus“, berichtet Polizeisprecherin Sabine Richter. Ladungssicherung sei dabei offenbar kein Thema gewesen. Den Fahrer und den Halter erwarteten nun Anzeigen nach dem Gefahrgutrecht. Übrigens konnte der Fahrer, so die Polizei weiter, auch keinen Fahrzeugschein und keines der erforderlichen Tageskontrollblätter zur Überprüfung seiner Lenk- und Ruhezeiten vorweisen.

Im Einsatz waren bei der Kontrolle der Regionale Verkehrsdienst der Polizei sowie das Serviceteam Gefahrgut des Ordnungsamtes Gießen. Ihr Hauptaugenmerk lag auf Ladungssicherung in Verbindung mit dem Transport von Gefahrgütern.

Die eingesetzten Kontrollkräfte überprüften insgesamt 23 Fahrzeuge, darunter befanden sich 20 Transporter der 3,5-Tonnen-Klasse sowie drei Laster mit einer Tonnage bis 18 Tonnen.

Die Beanstandungsquote ist beachtlich: Zehn der 23 Fahrzeuge wurden beanstandet, dabei verstießen einige Fahrer mehrfach gegen rechtliche Bestimmungen. In fünf Fällen war der Fahrer nicht angeschnallt, fünf Mal führten die Fahrer keine Tageskontrollblätter oder Fahrzeugpapiere mit und sieben Mal hielten die Kontrollierten die vorgeschriebene Ladungssicherung sowie gefahrgutrechtliche Bestimmungen nicht ein.

Ein kontrollierter Transporter darf erst weiterfahren, nachdem ein Feuerlöscher gebracht wird

Die Beamten fertigten außerdem fünf Mängelanzeigen wegen technischer Mängel oder fehlender Ausrüstung wie Warndreieck oder Warnweste.

Bei einem kontrollierten Transporter stand eine Gasflasche völlig ungesichert auf der Ladefläche. Den Fahrer als auch den Halter erwartet nun eine Anzeige. Anders als beim Nichtgefahrgut bewegen sich die Bußgelder bei Gefahrgut dabei jeweils im dreistelligen Bereich.

Einem weiteren Transporter musste die Weiterfahrt zunächst untersagt werden. Er verfügte weder über ein geeignetes Ladungssicherungsnetz, noch über den bei Transport von Gefahrgut vorgeschriebenen Feuerlöscher. Erst nachdem ein Firmenangehöriger einen Feuerlöscher sowie ein entsprechendes Netz an die Kontrollstelle brachte, durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. (red)