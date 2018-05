Männer gehen auf Polizisten los

Laut Polizeibericht hatte eine Streife der Wachpolizei am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr im Rahmen einer üblichen Verkehrskontrolle einen BMW angehalten. Während die Kontrolle der beiden Insassen ohne Auffälligkeiten verlief, drängten sich fünf offenbar unbeteiligte Personen zwischen die Streifenwagenbesatzung und die zu kontrollierenden Personen.

Offenbar versuchte das Quintett die polizeiliche Maßnahme zu stören und zeigte sich dabei gleich zu Beginn äußerst aggressiv gegenüber den beiden Wachpolizisten. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernten sich die Verdächtigen nicht vom Kontrollort. Vielmehr bedrängten sie nunmehr tätlich die beiden Polizisten. Auch nach dem Einsatz von Pfefferspray umringte die Gruppe die Streife und versuchte mehrmals, sie anzugreifen.

Polizisten setzen Schlagstock ein

Um eine Verletzung zu verhindern, setzten die Polizisten teilweise auch den Schlagstock ein. Auffällig war auch, dass Personen aus der Gruppe, die wahrscheinlich auch alkoholisiert waren, ihre Angriffe nach Beobachtung der Polizisten vermutlich mit einem Handy filmten.

Wenig später trafen sieben weitere Streifenwagen in der Bahnhofstraße ein. Zwei der Verdächtigen wurden noch am Kontrollort festgenommen. Drei weitere Personen nahmen die Beamten im Zuge der eingeleiteten Fahndung in einem Döner-Laden in der Nähe fest.

Bei den Verdächtigen handelt es sich allesamt um polizeilich bekannte Personen. Vier Verdächtige im Alter von 16 bis 25 Jahren kommen aus Dillenburg. Der andere mutmaßliche Täter im Alter von 17 Jahren wohnt in Eschenburg.

Die Gruppe wurde aufgrund eines fehlenden Haftgrundes am Sonntagabend nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Drei Verdächtige hatten durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock leichte Verletzungen erlitten.

Die Gießener Kripo hat ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass sich die beiden Insassen des zu kontrollierenden BMW und die Verdächtigen nicht kannten.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die etwas von der Attacke mitbekommen haben. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer (0641) 7006 2555. (red)