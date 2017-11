Männerleiche in ausgebranntem Haus

POLIZEI Ermittler vermuten Tötungsdelikt in Laubacher Stadtteil

Experten der Spurensicherung untersuchen das Haus in Laubach-Gonterskirchen. Foto: Boris Roessler

LAUBACH Bei einem Raubüberfall in Laubach ist ein Mann ums Leben gekommen. Sechs Täter sollen den 57-Jährigen und eine Frau in der Nacht zum Mittwoch überwältigt und einen Brand in dem Wohnhaus im Stadtteil Gonterskirchen gelegt haben.