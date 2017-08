Mehrere Verletzte bei Explosion und Brand in Shisha-Bar

Gießen (dpa/lhe) - Eine Explosion und ein Brand in einer Shisha-Bar in Gießen haben hohen Sachschaden verursacht. Ein Mensch wurde in der Nacht zum Donnerstag schwer verletzt, fünf weitere erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Für den Feuerwehreinsatz mussten zwei angrenzende Straßen zeitweilig gesperrt werden.