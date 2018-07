Mehrere Verletzte nach Unfall am Gambacher Kreuz 

Blockierte Rettungsgasse stellt Einsatzkräfte vor Probleme / aktuell Vollsperrung in Richtung Süden

GIESSEN Bei einem schweren Unfall am Gambacher Kreuz sollen am Mittwochnachmittag mehrere Beteiligte verletzt worden sein. Die Verbindung von der A 45 in Richtung A 5 (Richtung Süden) ist derzeit komplett gesperrt.