Motorflugzeug in Pohlheim geklaut

Laut der Polizei handelt es sich um ein weiß-blaues Motorflugzeug Dynamic WT9. Die Täter entwendeten es aus der Flughalle einer Segelfliegergruppe in der Gemarkung des Pohlheimer Ortsteils Watzenborn-Steinberg. Der Einbruch soll zwischen 20 Uhr am Dienstag, 27. März, und 18.30 Uhr am Mittwoch, 28. März, stattgefunden haben.

Unweit des Baugebietes „Neue Mitte“ befindet sich das Gelände, welches über Zufahrten von der Theodor-Heuss-Straße, der Pohlhauser Straße oder der Straße Am Trieb erreicht werden kann.

Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Flieger nicht weggeflogen, sondern weggefahren wurde. Dies sei nur durch eine Demontage der Flügel möglich, für welche ein Profi etwa eine bis eineinhalb Stunden Zeit brauche. Der Abtransport müsse dann entsprechend mit einem größeren Lkw erfolgt sein.

Es handelt sich um ein Ultraleicht-Motorflugzeug Dynamic WT-9 mit der Kennung D-MEFU. Die Grundfarbe des Flugzeuges ist weiß. Zudem zeichnet es sich durch blaue Streifen, ein Einziehfahrwerk, nach oben geneigte Winglets, ein Glascockpit und einen Verstellpropeller von Woodcomp aus.

Kripo bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Gießen, (06 41) 70 06 20 50, bittet um Hinweise und fragt: Wer konnte rund um den Flugplatz in der vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen machen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Motorflugzeuges geben? (hog)