Mutmaßliche Brandstiftung: 90 Strohballen abgebrannt

Die Rundballen aus Heu seien am frühen Freitagmorgen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Strohballen standen auf einem Feld bei Hungen-Nonnenroth. Die Feuerwehr ließ sie kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. «Wir gehen von Brandstiftung aus», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aber nicht. (dpa/lhe)

