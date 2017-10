Mutmaßlicher Messerstecher ist flüchtig

GIESSEN Die Gießener Polizei sucht nach einem Mann, der am vergangenen Samstag in Gießen zwei Menschen mit einem Messer verletzt haben soll.

Mehrere Zeugen hatten kurz nach einer Auseinandersetzung am Lindenplatz in Gießen gegen 18 Uhr die Polizei verständigt. Als die Streifen dort eintrafen, waren alle Beteiligten offenbar weggerannt. Keine zwei Stunden später meldete sich ein Arzt eines Gießener Krankenhauses. Dort waren kurz zuvor zwei Patienten im Alter von 20 und 26 Jahren mit mutmaßlichen Stichverletzungen am Oberkörper erschienen.

Bei der Befragung stellte es sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen etwa 20-jährigen Mann mit Vollbart und hellen Haaren handeln soll. Der Täter soll, so die Zeugen, wie sie Syrer sein. Er wird auf 1,80 Meter geschätzt und soll einen blauweißen Sportanzug getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung beziehungsweise zur gesuchten Person geben können, melden sich bei der Polizei Gießen Nord unter der Nummer: (0641) 7006 3755. (red)